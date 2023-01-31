علق الإعلامي عمرو أديب، على إمكانية رحيل إمام عاشور، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «عاشور» لاعب مهم جدًا في الزمالك، ولا يكره أحد ذهابه للدنمارك واحترافه، منوهًا أن الزمالك سيفقد لاعبه، بالتزامن مع المشاركة ببطولة إفريقيا للأندية، والنصف الثاني من الدوري المصري.

وأضاف: «لو انتقاله لمصلحته وجايب قرش كويس للنادي ماشي، لكن ليا طلب واحد بس بسيط كمواطن زملكاوي، لو إمام عاشور مسافر كوبري قولوا لنا من دلوقتي، لو لاعب مش عاوز يقعد في النادي بتاعه وعاوز يروح نادي تاني ماشي».

وأشار إلى أن الانتقالات في عالم الاحتراف عادية، كما شهدت الفترة الماضية انتقال اللاعبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، معقبًا: «اللي معاه قرش صياد، لكن مش كل مرة لاعب راح ورجع الأهلي، ده شيء مؤلم بالنسبة لي كزملكاوي».

وناشد نادي الزمالك توضيح مصير «عاشور» في العقد المبرم، مختتمًا: «لو هيلعب في ميتلاند كمواطن زملكاوي برا شوية ويرجع للأهلي، ده اللي دفع وده اللي باع كله تمام مش هزعل، عندنا لاعيبة كثيرة في الأهلي وراحت الزمالك والعكس، ليه نتكسف نقول من دلوقتي».