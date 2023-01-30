محافظ الوادي الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي بالطريق الدائري بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأشاد الزملوط بمنظومة العمل داخل المصنع للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، واستخدامها في تصنيع الفحم، بالإضافة إلى خط إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

ومن ناحية أخرى، وجه الزملوط بتنظيم عملية تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمحطة المؤقتة على مدار اليوم، لحين الانتهاء من إنشاء المحطة الدائمة لمنع تكدس السيارات والتيسير على السائقين في الحصول على الخدمة، خلال متابعته لسير العمل بمحطة تموين السيارات.