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تراجع نادى سيراميكا كليوباترا عن ضم أحمد بلحاج، المحترف المغربي في صفوف أسوان، إلى الفريق الكروى الأول بالنادى، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، لتدعيم صفوفه.

ولم يتوصل الناديان لاتفاق على الجوانب المالية خلال المفاوضات، الأمر الذي دفع سيراميكا كليوباترا للتراجع عن الصفقة.

ويحظى احمد بلحاج باهتمام مسؤولى نادى الزمالك، خاصة بعد رحيل إمام عاشور للاحتراف في الدوري الدنماركي.

كما يحظى بإهتمام من جانب نادى بيراميدز الذى يسعى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويعد بلحاج أحد العناصر المهمة لفريق أسوان، حيث لعب مع الفريق 16 مباراة ساهم خلالها في 10 أهداف، سجل 3 وصنع 7.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز أمس بنتيجة 2-2، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة 16 من بطولة الدوري.