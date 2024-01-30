أمين المؤتمر الدولي للتشغيل يؤكد أهمية الصيانة الصحيحة لاستدامة المشروعات

أوصى المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، في ختام فعالياته اليوم الثلاثاء، بإعادة هيكلة برامج التدريب والصيانة؛ لمواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال زهير السراج، الأمين العام للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، إن هناك فجوة كبرى بين مستوى العاملين في التشغيل والصيانة، سواء مشرفين أو فنيين مباشرين، وبين متطلبات التقنيات الحديثة التي فرضت نفسها الآن في وجود مستشعرات وبرامج متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي والروبوت في أعمال الصيانة.

وأضاف السراج، في تصريحات لـ«الشروق»: "اليوم نستورد ونركب أجهزة متقدمة في المدن الجديدة تعتمد على التقنيات الحديثة وأمامها نجد بعض المهندسين وكأنهم أمّيين في هذا المجال، وهو أمر ليس مقتصرا على المنطقة العربية ولكن في العالم كله، بحسب دراسة للمنظمة الدولية للصيانة".

وأشار إلى أن الدورة الحالية من المؤتمر تعطي وصفة إرشادية لمؤسسات التعليم الفني والأكاديميين في الجامعات ومعاهد البحوث لتأهيل العاملين في التشغيل والصيانة، تمثل خلاصة تجارب وخبرات 88 متحدثا في الجلسات وورش العمل.

وأضاف السراج أن المؤتمر تضمن عدة مسارات، منها الخاص بالهندسة الطبية والإكلينيكية؛ فلو توفرت أحدث أجهزة الأشعة أو الرنين المغناطيسي أو أنظمة الأكسجين واستعملت بصورة غير صحيحة خرجت بنتائج خاطئة تضر بالمريض.

وتابع: المؤتمر أيضًا ناقش مسارات خاصة بالنقل والكهرباء، وضرب نموذجا بشبكة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، التي وإن كانت ضعيفة الموثوقية أو الصيانة لأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء، مؤكدا أهمية الصيانة الصحيحة لاستدامة المشروعات كافة.

وشهد فعاليات اليوم الختامي، عددا من الجلسات ورش العمل المتخصصة، ناقشت إحداها استراتيجيات تحسين الأداء والكفاءة.

وأكد الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الجودة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الجلسة، الاهتمام بدراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها، وتقديم تجارب ناجحة كما حدث في محافظة الإسكندرية، بما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات المياه بأعلى معايير الجودة والموثوقية.