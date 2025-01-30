الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تثمن رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين

ثمّنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها اليوم، والتي أكد خلالها موقف مصر، دولةً وشعبًا، الرافض للدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، لما في ذلك من ظلم لهم وإهدار للقضية الفلسطينية.

وأكدت الكنيسة، في بيان لها اليوم، أنها تؤيد، بصفتها أحد أعمدة الوطن، ما نَوَّه إليه الرئيس من أن قبول فكرة التهجير يمسّ الأمن القومي المصري، وهو أمر لن يسمح به المصريون الذين روت دماؤهم أرض مصر دفاعًا عن أمنها واستقرارها.

ودعت الكنيسة جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، ودعاة السلام في العالم، إلى دعم الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وبذل أقصى الجهود لإحلال السلام في الدول والمناطق التي تعاني التفكك والصراعات ويهددها مصير مجهول.

