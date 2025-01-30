استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على طوباس في الضفة الغربية

استشهاد 10 فلسطينيين مساء الأربعاء، في قصف جوي للجيش الإسرائيلي على مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بوصول 10 شهداء إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء القصف الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على بلدة طمون جنوب شرق المدينة.

ويأتي القصف على طمون، ضمن "العدوان الذي يشنه الاحتلال على جنين منذ تسعة أيام، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنا وجرح العشرات، إضافة لتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية، وكذلك مع العدوان الذي يشنه على طولكرم ومخيميها لليوم الثالث على التوالي مخلفا ثلاثة شهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات، وتهجير المواطنين من منازلهم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).