غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والقلعة الأثرية في صور

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الاثنين، غارات استهدفت بلدة القنطرة وأطراف بلدة تبنين في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية والقلعة الأثرية في مدينة صور في جنوب لبنان، وهي من الأماكن الأثرية المسجلة في قائمة اليونيسكو، وفيها مقام وكفن نبي الله شمعون الصفا، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة والقصف المدفعي العديد من المدن والبلدات في الجنوب اللبناني.

وأدت غارة على بلدة بستان في جنوب لبنان صباح اليوم إلى سقوط عدد من العمال السوريين شهداء. واستشهد شاب في غارة على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري، وذلك ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة .

وبدأ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي تحركاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.