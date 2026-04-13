إصابة 8 جنود إسرائيليين جراء سقوط مسيرة مفخخة جنوب لبنان



أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بإصابة 8 جنود إسرائيليين جراء سقوط مسيرة مفخخة جنوب لبنان.

وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إلى إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما أصيب 6 جنود آخرين بجروح طفيفة.

ولفتت إلى إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، فيما تم إبلاغ عائلاته بالحادث.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال 250 عنصرا وقائدا من حزب الله، وذلك في الضربة التي استهدفت بيروت والبقاع وجنوب لبنان منذ 8 أبريل الجاري.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن هذه الغارات توجه ضربة دقيقة وواسعة لمنظومات القيادة والسيطرة التابعة لحزب الله.

وأشار إلى أن «القادة الذين قضي عليهم في الضربة كانوا مسئولين عن تشغيل مجمل منظومات التنظيم، مع التركيز على قدرات النيران والاستخبارات والدفاع».

ولفت إلى اغتيال قائد ركن الدعم اللوجستي في حزب الله حسن مصطفى ناصر، زاعمًا أنه كان مسئولًا عن تهريب وتخزين وسائل قتالية في لبنان، وشكل عنصرًا مركزيًا في محاولات إعادة بناء قدرات التنظيم.

وأفاد باغتيال علي قاسم، المدعو أبو علي عباس والمدعو علي حجازي – قادة كبار في وحدة الاستخبارات التابعة لحزب الله، المسئولة عن بناء صورة استخباراتية عن إسرائيل، بما في ذلك إعداد بنك أهداف وجمع المعلومات.

وأعلن اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله أبو محمد حبيب، الذي قال إنه «عمل طوال الحرب، وبشكل خاص، في عملية سهام الشمال على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، وقاد مؤخرًا عمليات تعزيز قدرات وحدة الصواريخ».

ووفق مزاعمه، تم اغتيال مسئولين عن مجالات المدفعية والدفاع في وحدات مختلفة تابعة لحزب الله، لافتًا إلى أن «عملية إحصاء القتلى مستمرة حتى هذه اللحظة».