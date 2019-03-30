أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد بوقوع حادث سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمدينة رأس سدر.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص هم: محمد خليل إبراهيم (46 سنة) من الشرقية، مصاب بجرح تهتك بالرأس وكدمة بالصدر وجروح وسحجات، وموسى عوده مضعان (47 سنة)، من رأس سدر، مصاب باشتباه في نزيف بالمخ والبطن، وثريا بكري علي حسن (48 سنة) من الشرقية، ومقيمة بالطور، مصابة بكسر بنهاية عظمه الفخذ الأيمن.

كما أصيبت سناء سعد محمد علي (19 سنة) من الطور، مصابة بجروح متهتكة بالوجه، وكدمة أعلى العين اليسرى، ووليد محمد وفيق عبد الله (40 سنة) من الطور، ومصاب بكسر وخلع في المفصل، واشتباه في كسر بالفقرة العنقية الثانية، وكسر بالضلوع من السادس إلى العاشر الأيمن، وكسر بالضلوع التاسع والعاشر الأيسر، واشتباه في نزيف بالمخ.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى الدفع ب4 سيارات إسعاف لنقل جميع المصابين لمستشفى رأس سدر العام؛ لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وأوضح أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والإسعافات الأولية للمصابين، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة، وجرى تحويل إحدى الحالات إلى مستشفى التيسر بناء على طلب ذويها.