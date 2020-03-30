الصين تدعو للنظر بشكل موضوعي للحقائق حول تعاونها الدولي في مكافحة كورونا

دعت الصين اليوم الإثنين الأطراف المعنية إلى النظر بشكل موضوعي للحقائق حول تعاونها الدولي لمكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، مع تعزيز التعاون الدولي لاحتواء الفيروس والسيطرة عليه.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريحات أدلى بها بعض السياسيين الغربيين حول فرض الصين تأثيراتها على الدول الأخرى عبر تقديم المساعدات لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقالت يينغ "بالنسبة لمكافحة الفيروس، فإن مساعدة الأخرين هي مساعدة للنفس، وإن هذا الفيروس الطارئ يدل مرة ثانية على أن البشرية هي مجتمع ذو مصير مشترك، ولا يمكن التغلب على التحديات إلا عبرالتعاون والتضامن".

وأضافت يينغ أن الشعب الصيني لن ينسى الدعم الثمين والمساعدات التي قدمها المجتمع الدولي إلى الصين خلال الفترة الصعبة المتعلقة بمكافحة الفيروس، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على احتواء الفيروس والسيطرة عليه داخل الصين، وفي الوقت نفسه، تقدم الصين ما في وسعها من المساعدات للدول المحتاجة.

وتابعت أن بلادها تعمل على بذل جهودها لمساعدة الدول المحتاجة، وتتعاون مع المجتمع الدولي وتركز أقصى جهودها على عملية الإنقاذ وحماية حياة وصحة الشعوب في جميع الدول.