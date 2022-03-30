ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات القداس وجنازة غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وكاردينال الكنيسة الجامعة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة والمطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات من مختلف الإيبارشيات، وشمامسة الكلية الإكليريكية بالمعادي، والسفير البابوي بمصر، نيقولاس هنري، و المطران چورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، نيابةً عن غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا.

كما شارك في الصلوات، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، نيابة عن غبطة البطريرك روفائيل بدروس، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، والمطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر والسودان، نيابة عن غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، بالإضافة إلى سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية، والأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، نيابة عن غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية.

كذلك حضر لتقديم العزاء، صاحبا النيافة الأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا أرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والقمص سرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، كما أناب عن نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم للأقباط الأرثوذكس، القمص يوحنا النقلوني.