السعودية الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني بنحو 93 مليار ريال



قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 7ر21 % وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) حتى 2025.



جاء ذلك خلال مشاركة الصويان في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه العاصمة الرياض.



وأضاف الصويان أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحا أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء".



ولفت إلى أن إجمالي عدد البيانات المفتوحة المنشورة حاليا بلغ 6442 من 141 جهة حكومية.



وفي شأن الطلب الحكومي، توقع الصويان أن تستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على 74% من إجمالي الطلب في السنوات المقبلة في حلول الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والبيانات الضخمة.



ونظمت هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل قياس التحول الرقمي 2022 "العاشر" افتراضياً اليوم الأربعاء، بحضور 780 ممثلًا عن 218 جهة حكومية في المملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".