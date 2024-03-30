الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم السبت على ستاد السلام، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة في بداية المران، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، استمرت لعدة دقائق.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريبات فنية خفيفة تحت إشراف جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني على أن تكون التدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مباراة الغد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.