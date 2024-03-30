أستون فيلا يستعيد توازنه بثنائية أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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عاد فريق أستون فيلا لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بالفوز على ضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2/صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الفرنسي موسى ديابي في الدقيقة 36، وأضاف زميله إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتجاوز أوناي إيمري مدرب أستون فيلا كبوة التعادل والخسارة في آخر جولتين، ليرتفع رصيد فريقه إلى 59 نقطة في المركز الرابع.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند 41 نقطة في المركز العاشر بعد خسارته الثانية عشرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وفي مواجهات أخرى أقيمت اليوم السبت فاز توتنهام هوتسبير على لوتون تاون بنتيجة 1/2، وبورنموث على إيفرتون بنفس النتيجة، ونيوكاسل يونايتد على وستهام يونايتد بنتيجة 3/4.

وتعادل تشيلسي مع بيرنلي بنتيجة 2/2، ونوتنجهام فورست مع كريستال بالاس بنتيجة 1/1، وشيفيلد يونايتد مع فولهام بنتيجة 3/3.