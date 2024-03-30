إجراء انتخابات مبكرة في بلغاريا بعد فشل محاولات تشكيل الحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتعين على بلغاريا في الوقت الراهن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، بعدأن فشلت محاولة ثالثة وأخيرة لتشكيل الحكومة.

وأصدر الرئيس البلغاري رومين راديف توجيهاته لرئيس محكمة مراجعي الحسابات (وهي مؤسسة قضائية عالية مستقلة عن السلطة التنفيذية)، ديميتار جلافتشيف، بتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات المبكرة.

وأمهل راديف، الخبير الاقتصادي جلافتشيف (60 عاما) سبعة أيام لتشكيل الحكومة.

وحال اتمام جلافتشيف مهمته قبل الموعد النهائي، فقد تتزامن الانتخابات البرلمانية السادسة التي تجريها بلغاريا منذ أبريل 2021 مع انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 9 يونيو المقبل.

وفي ضوء التوترات السياسية في بلغاريا، أفادت تقارير بأن جلافتشيف يسعى إلى تشكيل حكومة مؤقتة من "خبراء مستقلين سياسيا" من مختلف الوزارات.