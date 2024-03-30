بوافيستا يكتفي بتعادل سلبي أمام ريو آفي في الدوري البرتغالي

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اكتفى فريق بوافيستا بالتعادل مع ضيفه ريو آفي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري البرتغالي، اليوم السبت.

واقتنص ريو آفي نقطة ثمينة خارج ملعبه بعدما أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيمانويل بواتنج في الدقيقة 62.

ورفع بوافيستا رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما بقى ريو آفي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

وقبلها واصل فريق فيتوريا جيمارايش سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه موريرينسي بهدف سجله جوتا سيلفا في الدقيقة 68.

وحقق جيمارايش فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، خلفه موريرينسي في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وفي نفس التوقيت فاز أروكا على فارينزي بنتيجة 1/2، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فارنزي عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.