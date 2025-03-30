مي عمر تحتفل بنجاح «إش إش»: شكرًا للمخرج العظيم محمد سامي

عبّرت الفنانة مي عمر عن سعادتها بتصدّر مسلسلها "إش إش" قائمة المشاهدات على منصة "شاهد" في مصر والعالم، تزامنًا مع عرض حلقته الأخيرة، معلقة: "شكرًا للمخرج العظيم محمد سامي".

وكتبت مي عمر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل (إش إش) على منصة شاهد، لا يزال في صدارة المشاهدات على مستوى العالم ومصر.. يارب تكونوا استمتعتم بالمسلسل، وأعدكم دائمًا بأن أكون عند حسن ظنكم.. شكرًا للمخرج العظيم محمد سامي".

يشارك في بطولة "إش إش" كل من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، وإيهاب فهمي، وهو من إخراج محمد سامي.