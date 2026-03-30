كييف تعلن إسقاط 150 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 150 من أصل 164 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى 164 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 150 طائرة مسيرة معادية في أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولفت البيان إلى إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلجورود، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، وفولجوجراد، وبينزا، وأوليانوفسك، وسامارا، وإقليم كراسنودار، وبحر آزوف، وجمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.