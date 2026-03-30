استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الصين وكوريا الشمالية للمرة الأولى منذ 6 سنوات

أعلنت الخطوط الجوية الصينية استئناف رحلاتها المباشرة بين كل من بكين وبيونج يانج، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 6 سنوات.

وذكرت الخطوط الجوية الصينية - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصينية الدولية "سي جي تي إن" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الرحلة "سي إيه 121" غادرت مطار بكين الدولي في الساعة 05ر8 صباحا اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تصل إلى مطار "بيونج يانج" في كوريا الشمالية حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

كان قد تم إغلاق خطوط النقل الجوي والسكك الحديدية عبر الحدود بين الصين وكوريا الشمالية خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020..واستؤنفت خدمات قطارات الركاب اليومية المنتظمة في أوائل مارس.