ارتفاع أسعار النفط واقتراب خام برنت من 120 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع الخامس من التداول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وارتفع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم مايو بنسبة تصل إلى 4% خلال الليلة الماضية، ليصل إلى ما يقارب 117 دولارا.

واقترب سعر النفط بذلك مجددا من أعلى مستوى قبل 3 أسابيع عندما سجل 119.50 دولارا للبرميل.

وفي الصباح الباكر، بلغ السعر 115.55 دولارا، أي بزيادة نسبتها 2.7% عن نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر خام برنت بنحو 60% منذ بدء الحرب الإيرانية. كما شهدت أسعار أنواع أخرى من النفط الخام ارتفاعًا حادًا منذ الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي ما يزيد قليلا عن 100 دولار صباح الاثنين، أي بزيادة تزيد عن 50% عن سعره قبل بدء الحرب الإيرانية.

ويؤثر هذا الارتفاع في الأسعار على الاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، حيث كانت أسعار الوقود من بين القطاعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، ضرباتهما المكثفة في إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف "بنية تحتية عسكرية" في العاصمة الإيرانية طهران، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

قبل ذلك بقليل، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يوم عظيم في إيران".

وقال إن الجيش الأمريكي هاجم ودمر "العديد من الأهداف التي طال انتظارها".

وواصلت إيران، مدعومة بميليشيا الحوثي في ​​اليمن، هجماتها المضادة على إسرائيل ودول الخليج المجاورة.

وفي الوقت نفسه، صرح ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، برغبته في السيطرة على النفط الإيراني.

وقال ترامب في تصريحات نشرت اليوم: "بصراحة، أكثر ما أتمناه هو الاستيلاء على النفط الإيراني".