قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 182 صاروخا و398 مسيرة جراء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 182 صاروخا و 398 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين".

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم و الأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أية أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.