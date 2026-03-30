أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إيران أطلقت عدة موجات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع تعرضها لهجوم جديد من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه منذ اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين بدون طيار (درونز) قادمتين من اليمن فجر الاثنين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ودخلت جماعة الحوثي اليمنية على خط المواجهة يوم السبت بإطلاق صواريخ على إسرائيل، ما أسهم في توسيع نطاق الصراع وتصعيد حدته في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت ما وصفته ببنية تحتية عسكرية.

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات "بشكل مباشر وغير مباشر"، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية الجديدة تتصرف "بعقلانية كبيرة"، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إضافية إلى المنطقة.

من جهتها، أعلنت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط بين طهران وواشنطن، استعدادها لاستضافة "محادثات جادة" خلال الأيام المقبلة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء الأحد: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معهم، وأنا واثق من ذلك، لكن من الممكن أيضا ألا يحدث".

كما ذكر أن الضربات الأمريكية - الإسرائيلية أدت فعليا إلى "تغيير النظام" في طهران، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسئولين، مضيفا أن القيادات الجديدة تبدو "عقلانية".