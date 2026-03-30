كشف مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية رسميًا التزامها بأي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في إيران.

وأكد المسؤول، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل تتابع التحركات الدبلوماسية في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن تل أبيب لن تعارض هذه المرة أي قرار أمريكي بإنهاء المواجهة العسكرية، خلافًا لما حدث في عمليات سابقة.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى اقتراب نهاية العملية العسكرية، خاصة مع غياب هدف معلن لتغيير النظام، ما يجعل استمرار الحرب مرتبطًا بحسابات التكلفة والعائد بالنسبة لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسعى حاليًا لاستنفاد "بنك الأهداف" المتبقي، مع التركيز على استهداف المنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي وصناعة الصواريخ الباليستية قبل صدور أي قرار بوقف القتال.

وأشار إلى أن ترامب قد يتجه خلال أيام إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار، حال تلقي إشارات إيجابية من الوسطاء في قطر ومصر وتركيا وباكستان بشأن جدية إيران في التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته، حذرت دوائر سياسية في تل أبيب من أن أي محاولة إيرانية للمماطلة في المفاوضات قد تدفع واشنطن إلى تصعيد عسكري واسع يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية، مع احتمالات لعمليات برية لتحقيق الأهداف العسكرية.