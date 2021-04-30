تحرير 60 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وتشميع مقهى و6 ورش في دمياط

واصلت الوحدات المحلية للمراكز في محافظة دمياط، حملاتها على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية والأماكن العامة، لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيرس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



وشهدت مناطق مختلفة بمراكز ومدن دمياط وكفر سعد والزرقا وفارسكور ومدينة عزبة البرج، حملات مكثفة، أسفرت عن تحرير 60 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها من المخالفين، بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى يقدم شيشة للمواطنين، و4 ورش لمخالفة قرار مواعيد الغلق بدمياط، وورشتين بفارسكور، كما تم فض سرادق عزاء بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا.