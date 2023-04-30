تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، استئناف أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

كان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، عقد دورة غير عادية في 16 أبريل الجاري، لمناقشة التطورات بالسودان، وذلك بناءً على طلب مصر والسعودية.

وطالب المجلس بضرورة الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.

وأكد أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الهام.

وحذر مجلس الجامعة من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخليا وإقليميا، م

ما يحتم على جميع الأطراف إعلاء مصلحة السودان، دولة وشعبا، عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سويا على تهدئة الأوضاع تفاديا لتفاقمها ومنعا لتدهورها.