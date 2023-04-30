بايدن ومودي يلتقيان قريبا مع قادة المحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة

قال جيمس مارابي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة على الصفحة الرسمية الخاصة بحكومته على موقع فيسبوك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزوران الدولة الجزيرة في مايو المقبل لحضور اجتماع خاص بقادة جزر المحيط الهادئ.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن بايدن سيلتقي مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، بالإضافة إلى 18 آخرين من قادة جزر المحيط الهادئ، الذين سيتواجدون في العاصمة بورت مورسبي لحضور منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادئ.

وقال مارابي في منشور بتاريخ 29 من أبريل، إن "بابوا غينيا الجديدة مستعدة لاستقبال كل من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء مودي"، واصفا الحدث بأنه "سابقة تاريخية"، مضيفا أنه أيضا "اجتماع مستقبلي للمضي قدما بالنسبة للقوى العظمى العالمية، في أكبر دولة بالمحيط الهادئ."

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها تجنبوا، إلى حد كبير حتى الآن، الضغط على الهند بشأن علاقاتها الوثيقة بروسيا، المورد الرئيسي للأسلحة والطاقة إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.