الدفاع المدني بغزة: رائحة الجثث تحت الأنقاض بدأت في الانتشار بكل أنحاء القطاع

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، محمود بطل، إن كل عملية عسكرية تقترفها قوات جيش الاحتلال في أي منطقة بالقطاع، تترك وراءها مشاهد لأعمال إجرامية ومأساوية، على غرار ما حدث في منطقة خان يونس.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى انتشال طواقم الدفاع المدني 392 مواطنا من داخل المقبرة الجماعية بخان يونس، قائلا إن «المواطنين الذين تم انتشالهم كانوا مكبلي اليدين والقدمين، وبعضهم كانوا مفتوحي البطون ومفروقي الأحشاء جميع الأعمار والجنسين، بما في ذلك النساء والأطفال والشيوخ».

وأشار إلى تكرار وقوع مشاهد مماثلة عند اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء، لافتا إلى دفن المرضى في حفر داخل المستشفى مجنزرة أقدامهم وأيديهم.

ونوه إلى وجود أكثر من 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض حتى اللحظة، معظمهم من الأطفال والنساء، متابعا: «قوات الاحتلال قصفت جميع المعدات والحفارات المستخدمة في عمليات انتشال الشهداء، ومع فصل الصيف، بدأت انتشار روائح الجثث في جميع مناطق قطاع غزة، ولا يمكن لأحد يسير في الشوارع دون أن تنفس رائحة الجثث والموت».