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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:36 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه شن غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، بأن الغارات جاءت بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل في الليلة الماضية.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.

ويأتي الهجوم بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، أمس الإثنين، عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ باتجاه مركز قيادة إسرائيلي عبر الحدود من جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

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