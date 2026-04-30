الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة

الدكتور إيهاب فخر الدين، طبيب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أكد أن محمد عسران لاعب الفريق، تعرض للإصابة بجرح قطعي في كف اليد اليمنى، استلزم إجراء خياطة 7 غرز، من أجل التئام الجرح.

وأوضح طبيب «رجال طائرة الأهلي» أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة على مستوى العظام أو الأوتار والأربطة، وأن إصابته جاءت بجرح قطعي في الجلد فقط، مشيرًا إلى أنه سوف يغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين.

وجاءت إصابة عسران خلال مشاركته مع الأهلي أمام كاليبي الغاني في مواجهة دور الـ 16 من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا، والتي انتهت بفوز الأهلي 3 - 0 وتأهله للدور ربع النهائي.