كتاب الموتى يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان ليلة رقص معاصر برعاية وزارة الثقافة

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان «ليلة رقص معاصر» على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بحضور الفنان أيمن الشيوي، والمخرج عادل حسان، وإيزابيل برمياريتو، والمخرج محمد الشافعي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة، والمراكز الثقافية الأجنبية، والمسرحيين المصريين.

وقدّم حفل الافتتاح عزت إسماعيل، ومنى سليمان.

وبالتزامن مع الاحتفال بـاليوم العالمي للرقص، شهد حفل الافتتاح تكريم أربعة من أبرز الفنانين والفاعلين الثقافيين الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم وتطوير مشهد الرقص المعاصر، وهم المخرج والمنتج أحمد العطار، والفنانة كريمة منصور، والفنان وليد عوني، والمديرة الثقافية ورئيسة قسم الفنون بـالمجلس الثقافي البريطاني كاثي كوستين.

وتضمن برنامج الافتتاح العرض المسرحي «كتاب الموتى – الاسم المفقود» في عرضه العالمي الأول، وهو فكرة وإخراج عزت إسماعيل، بمشاركة شيرين حجازي في تصميم الرقصات، ويقدم العرض معالجة معاصرة مستلهمة من الرحلة المصرية القديمة عبر العالم الآخر، في صياغة حركية وبصرية تعيد قراءة الموروث في سياق فني حديث.

وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ تأسيس المهرجان قبل خمسة عشر عامًا، تُقام هذه الدورة برعاية وزارة الثقافة المصرية، وبشراكة استراتيجية مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ضمن مشروع الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة.

كما تُقام الدورة بدعم من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية الدولية والمستقلة، من بينها المعهد الفرنسي، والمجلس الثقافي البريطاني، والمؤسسة الثقافية السويسرية بروهلفتسيا، ومعهد جوتة، والسفارة الإسبانية في مصر، والمعهد الثقافي الإيطالي، إلى جانب عدد من المؤسسات الفنية المستقلة وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري.

وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لدعم وبناء جسور التعاون بين القطاع الفني المستقل والمؤسسات الثقافية الرسمية، ليصبح مهرجان «ليلة رقص معاصر» أول مشروع يُحتضن ضمن هذا التوجه، بما يعكس اعترافًا مؤسسيًا متناميًا بأهمية الرقص المعاصر والفنون المستقلة في المشهد الثقافي المصري.

وقال المخرج عادل حسان إن رعاية هذه الدورة تعكس توجهًا واضحًا من وزارة الثقافة نحو دعم الفنون المعاصرة والانفتاح على التجارب المستقلة والتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الفنية المختلفة، وهو اتجاه يحظى بدعم الدكتورة جيهان زكي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنطلق من مبادرة الأرشيف الوطني لدعم الفرق والمهرجانات المستقلة، التي أطلقها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية قبل عدة أشهر، مؤكدًا أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الفنانين المستقلين وتسعى لدمجهم ضمن المنظومة الثقافية الرسمية.

من جانبها، قالت إيزابيل برمياريتو، ممثلة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية «يونيك» في مصر، إن دعم هذه الدورة يأتي في إطار التزام الاتحاد بتعزيز التبادل الثقافي ودعم الفنون المعاصرة والمستقلة، مؤكدة أن مهرجان «ليلة رقص معاصر» يمثل محطة مهمة للحوار الفني بين الثقافات المختلفة.

وأضافت أن هذه الشراكة مع وزارة الثقافة والمؤسسات المحلية تسهم في تمكين الفنانين وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يعزز حضور الفنون الأدائية المعاصرة في مصر والمنطقة.

يُذكر أن فعاليات الدورة التاسعة تمتد حتى 9 مايو 2026، بمشاركة فنانين من فرنسا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإسبانيا، وأوكرانيا، وسويسرا، وهولندا.

وتُقام العروض والأنشطة في القاهرة والإسكندرية والمنيا، التي تستضيف فعاليات المهرجان للعام الثالث على التوالي، فيما تُنظم الإقامات الفنية في الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وفي المنيا بالتعاون مع شركاء محليين، من بينهم منتجع حورس.