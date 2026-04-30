قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو

قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن القوات البحرية ستزيح الستار قريبًا عن سلاح يرعب العدو.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضاف إيراني، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء: «بإذن الله، في المستقبل القريب جدًا، ستُعرض هذه القدرات في الساحة البحرية، وسيرى الأعداء هناك ذلك السلاح الذي يُرعبهم كثيرًا أمام أعينهم مباشرة».

وفي معرض حديثه عن إنجازات البلاد الدفاعية، صرّح قائد القوات البحرية قائلًا: «نحن نرفع مستوى جاهزيتنا بأقصى قوة. لقد اكتسبنا خبرات قيّمة من هذه الحرب، وسنستخدمها بلا شك في تطوير الأسلحة والمعدات».

وأشار إلى أن «جميع هذه المعدات مصنّعة محليًا»، معقبًا: «نحن في الجيش، وكذلك في الحرس الثوري، وخاصة في القوات البحرية، نرفع مستوى جاهزيتنا لنتمكن من تلبية طلب القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه ضربة قوية للعدو في البحر، وهذا سيحدث حتمًا، وسيندم العدو على ذلك».

وذكر أن إيران نفذت 7 عمليات صاروخية ضد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، على الرغم من الوجود العسكري الواسع للعدو في البحر، مما جعلها عاجزة عن القيام بعمليات جوية لفترة من الوقت.

واستطرد: «على الرغم من عودتهم إلى المنطقة بعد إجراء الإصلاحات وزيادة عدد المدمرات، فهذا يعني أن منصاتهم الصاروخية قد زادت، ومع ذلك فقد فشلوا في تحقيق أهدافهم».

ولفت إلى أن إيران تسيطر سيطرة الكاملة على المنطقة، مضيفًا: «اليوم، مضيق هرمز تحت السيطرة التامة، ولن يكون هنالك اي دخول للعدو من بحر العرب دون رد، وأي تحرك سيُقابل برد عسكري وتكتيكي حازم».