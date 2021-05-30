إيران: مقتل إرهابيين اثنين خلال محاولة تسلل من الحدود العراقية

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أعلن الحرس الثوري بمحافظة "أذربيجان الغربية" شمال غربي إيران اليوم الأحد تفكيك خلية إرهابية جنوبي المحافظة ومقتل اثنين من عناصرها.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن قوة من الحرس دخلت في اشتباكات مسلحة أمس مع خلية مسلحة كانت بصدد التسلل إلى البلاد عبر منفذ بيرانشهر الحدودي.

وأوضح بيان للحرس أن الاشتباكات أدت إلى "مقتل اثنين من العناصر الإرهابية لهذه الخلية وضبط كمية من السلاح والذخيرة التي كانت بحوزتهم".

وتقع مدينة بيرانشهر في جنوب محافظة أذربيجان الغربية ومتاخمة للحدود العراقية.