نيجيريا: إطلاق سراح 14 طالبا بعد 40 يوما على اختطافهم

أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة المحلية في نيجيريا محمد جليج، إطلاق سراح 14 طالبا في جامعة "جرينفيلد" بشمال نيجيريا وذلك بعد مرور 40 يوما على اختطافهم.

وقال جليج - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - إن الخاطفين تركوهم على طول الطريق بين "أبوجا" و"كادونا".. مؤكدا أنه ليس لديه معلومة ما إذا تم دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

ومن جانبها.. وصفت حكومة "كادونا"، الولاية التي تشهد انعداما في الأمن وتزايدا في عمليات الاختطاف، عمليات القتل تلك بأنها "شيطانية وبمنتهى القسوة"، لكنها حضت أهالي الطلاب على عدم دفع فدية حتى لا يشجع ذلك على مزيد من عمليات الاختطاف.

يذكر أنه في 20 أبريل الماضي، هاجم "قطاع طرق" جامعة "جرينفيلد" وخطفوا نحو 20 طالبا، حيث قتل موظف بالرصاص خلال الهجوم، ثم قتل الخاطفون خمسة من الطلاب في الأيام التي أعقبت اختطافهم للضغط على الأسر والحكومة لدفع فدية.

وكانت عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها كثفت هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفذت عمليات خطف مقابل فديات كما ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت بالآونة الأخيرة التركيز على المدارس حيث يتم خطف تلاميذ مقابل دفع فدية.

وتفاقم حوادث الخطف الجماعية في شمال غرب البلاد التحديات الأمنية الملقاة على عاتق الحكومة النيجيرية التي تتصدى في شمال شرق البلاد لتمرّد جهادي مستمر منذ عشر سنوات.