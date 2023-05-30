أكاديمي: الاقتصاد الألماني يعاني من الانكماش بسبب الحرب الأوكرانية

قال الدكتور علي خورشيد أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الاقتصاد الألماني يعاني من الانكماش الاقتصادي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنه بعد هذه الحرب، ومع تقليل روسيا لتصدير الطاقة لألمانيا، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة كبيرة جدًا، وحاولت ألمانيا أن تنوع مصادر استيراد الطاقة الخاصة بها، وهذا كلفها كثيرًا.

وذكر أن الصناعة والاقتصاد داخل ألمانيا تأثرا كثيرًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، منوهًا بأن ذلك نتج عنه انكماش اقتصادي، وتحاول البلاد حاليا تنويع مصادر الطاقة، لتعوضه عن فرق الأسعار التي تشهدها في الوقت الحالي.

وأوضح أن ألمانيا قادرة صناعيًا ولديها صناعات كبيرة جدًا، وخاصة صناع السلاح، وهناك ضغوط على ألمانيا لتوريد سلاح إلى أوكرانيا، تسبب في حدوث انكماش داخلي للدولة الألمانية.