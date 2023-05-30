‎السعودية تدشن مبادرة طريق مكة في تركيا للتيسير على ضيوف الرحمن

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "طريق مكة" في تركيا بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، بحضور عدد من المسئولين من البلدين؛ بهدف استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

وتهدف المبادرة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس".

‎ويشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية، تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، وهي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.