عضو مجلس الأهلي: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هدف الفريق الأحمر هو الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال محمد سراج عبر قناة أون سبورت: "هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية 2025".
وأضاف: "مسؤولو الأهلي يعملون على ملف مونديال الأندية منذ عام ونصف تقريبا وعقدوا ما يقارب 70 أو 80 لقاء مع فيفا بين اجتماعات وورش عمل".
وأوضح: "فيفا يدرس تخفيض أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وخاصة مباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي.. حتى المشجعون الذين اشتروا تذاكر بالفعل سيتم إعادة جزء من أموالهم إليهم".