 عضو مجلس الأهلي: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية - بوابة الشروق
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عضو مجلس الأهلي: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية

الشروق
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 12:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 12:18 ص

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هدف الفريق الأحمر هو الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمد سراج عبر قناة أون سبورت: "هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي يعملون على ملف مونديال الأندية منذ عام ونصف تقريبا وعقدوا ما يقارب 70 أو 80 لقاء مع فيفا بين اجتماعات وورش عمل".

وأوضح: "فيفا يدرس تخفيض أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وخاصة مباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي.. حتى المشجعون الذين اشتروا تذاكر بالفعل سيتم إعادة جزء من أموالهم إليهم".

 


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