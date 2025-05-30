عضو مجلس الأهلي: أتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية

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أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن هدف الفريق الأحمر هو الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمد سراج عبر قناة أون سبورت: "هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي يعملون على ملف مونديال الأندية منذ عام ونصف تقريبا وعقدوا ما يقارب 70 أو 80 لقاء مع فيفا بين اجتماعات وورش عمل".

وأوضح: "فيفا يدرس تخفيض أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية وخاصة مباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي.. حتى المشجعون الذين اشتروا تذاكر بالفعل سيتم إعادة جزء من أموالهم إليهم".