قال هشام عبد الخالق، منتج الفيلم السينمائي الجديد «الممر» الذي يعرض حاليًا بدور العرض، إن المنتج ليس مجرد ممولًا وإنما يختار العمل ويتابع الصناعة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن المنتج يستهدف الربح لكن الهدف الأسمى هو توصيل رسالة معينة من العمل المطروح.



وأوضح أنه في عام 2014 تواصل هاتفيًا مع المخرج والمؤلف شريف عرفة، وطلب منه إنتاج عمل يرسخ بطولات القوات المسلحة لكنه أخبره بأن الأمر صعب لأنه مكلف ويحتاج دعمًا قويًا، معقبًا: «من هنا بدأت رحلة إنتاج فيلم الممر».



يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، وتأليف وإخراج شريف عرفة، ويتناول حرب 1967 وبداية قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.