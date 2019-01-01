أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر غدًا الأثنين إلى قبرص ، لخوض معسكر الاعداد الخارجي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز .
و شهدت القائمة خروج محمود عبد المنعم كهربا من قائمة المسافرين، حيث ضم جلال 25 لاعبًا وهم:
حراسة المرمى : عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف
خط الدفاع : محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمود الشحات (ناشئين ٩٧) – يوسف محمود ناشئين (٢٠٠٠) – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو
خط الوسط : محمود عبد العزيز – محمد حسن – يوسف حسن ناشين( ٩٨) – محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفي فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد زيزو
في خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد