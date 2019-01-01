سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر غدًا الأثنين إلى قبرص ، لخوض معسكر الاعداد الخارجي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز .

و شهدت القائمة خروج محمود عبد المنعم كهربا من قائمة المسافرين، حيث ضم جلال 25 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى : عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف

خط الدفاع : محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – محمود الشحات (ناشئين ٩٧) – يوسف محمود ناشئين (٢٠٠٠) – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو

خط الوسط : محمود عبد العزيز – محمد حسن – يوسف حسن ناشين( ٩٨) – محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفي فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد