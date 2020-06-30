 حاكم ولاية أريزونا يأمر بإغلاق النوادي الرياضية ودور السينما لمنع تفشي كورونا - بوابة الشروق
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حاكم ولاية أريزونا يأمر بإغلاق النوادي الرياضية ودور السينما لمنع تفشي كورونا

ولاية أريزونا
ولاية أريزونا
حسام عماد
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 2:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 2:07 ص

أمر حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، دوج دوسي، بإغلاق النوادي الرياضية ودور السينما لمنع تفشي كورونا، بحسب فضائية «العربية».

وبلغ إجمالي عدد الإصابة بالفيروس التاجي في الولاية، بحسب صحيفة «أريزونا ريبابليك»، 70 ألفا و51 حالة، بزيادة 5.4% عما وصلت إليه يوم الجمعة الماضي، جاء ذلك بسبب الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الأسبوع الماضي، بسبب التجمعات على الشواطئ وفي الشوارع دون التزام الإجراءات الاحترازية.

وقال حاكم ولاية أريزونا، دوج دوسي، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إن المستشفيات يمكن أن تضرب السعة التصاعدية "قريبًا جدًا"، إذ تتعامل أريزونا مع واحدة من أسوأ طفرات فيروس كورونا المستجد في البلاد.


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