سيطرت عليه 6 سيارات إطفاء و8 إسعاف.. وإنقاذ 4 أطفال كانوا داخل الحضانات.

انتقل فريق من أعضاء نيابة باب شرقي، تحت إشراف المستشار محمود الغايش، محامي عام نيابات شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، لموقع الحريق الذي نشب في مستشفى أجيال الخاص للولادة والأطفال المُبتسرين، دون أن يُسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين.

وقررت النيابة العامة، ندب فريق من خبراء الأدلة الجنائيةP لبيان أسباب الحريق، واستدعاء مسئولي المستشفى، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، مع تشكيل لجنة ثلاثية من "الدفاع المدني، والعلاج الحر، وحي وسط"، للإطلاع على تراخيص المستشفى، وطلب الملف الخاص بها لدي مديرية الشئون الصحية، وتحديد مدى توافر إجراءات السلامة المهنية من عدمه.

وتمكنت 3 سيارات إطفاء، تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، مدير الإدارة، مساء امس الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في مستشفى خاص، كائن في منطقة رشدي، شرقي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد اندلاع حريق داخل مستشفى خاص، دون حدوث أي خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة 6 سيارات إطفاء، و8 إسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه، وقطع التيار الكهربائي عن المستشفى، وذلك بالتزامن مع إخلائه من المرضى؛ لحين اكتمال عملية الإطفاء والتبريد.

وكشف الفحص الأولي أن الحريق، وقع بسبب حدوث ماسِ كهربائي في أحد الغرف داخل المستشفى، وتم إنقاذ 4 أطفال كانوا داخل حضانات الأطفال حديثي الولادة، حيث نقلوا لمستشفى أخرى؛ لتلقي العلاج بواسطة سيارة حضانة أطفال.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر، أن حريقًا وقع فجر أمس الاثنين، في مستشفى البدراوي الخاص، وأسفر عن مصرع 7 مرضى، نتيجة اختناقهم دون حروق، وإصابة 9 آخرين.

فيما نشب حريق ثالث في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، إثر حدوث ماسٍ كهربائي بالكابل الموصل لها من غرفة الكهرباء، دون وقوع ضحايا أو مصابين.