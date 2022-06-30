تحدث أحمد رمضان بيكهام لاعب سموحة عن أسباب رحيله من الأهلي، والفوز الذي حققه فريقه على الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال بيكهام في تصريحاته التلفزيونية، عقب المباراة: «خرجت من النادي الأهلي للمشاركة أساسيًا واللعب في مركزي الأصلي المدافع، للعودة مرة أخرى إلى بيتي».

وأضاف: «لاعبو فريق سموحة قاموا باستغلال إرهاق لاعبي الأهلي والفوز بالمباراة، حيث لا توجد راحة للاعبين منذ نهاية مباراة بيراميدز».

وواصل: «لم أحصل على فرصة كاملة مع الأهلي الموسم الماضي».

وأتم: «تراجع مستواي مع الأهلي بسبب تغيير مركز اللعب، أنا أجيد اللعب في مركز المساك وليس الظهير».