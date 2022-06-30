علي الحجار عن دعوات ترشيحه لمنصب نقيب الموسيقيين: مستعد لخدمة الفن دون تولي منصب رسمي

عبّر الفنان علي الحجار، عن فخره وسعادته بعد دعوات ترشيحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية، مبديا استعداده لخدمة الفن دون أن يتولى منصبا رسميا.

وقال الحجار - في بيان، إنه يعتز بهذه الدعوات المخلصة ويقدر أصحابها ويقدم لهم الشكر فردًا فردًا، مبديا استعداده لخدمة النقابة بكل ما يمتلك وبكل ما يمكنه فعله، دون أن يرتبط ذلك بتولي أي منصب رسمي".

وأضاف: "لا أرى نفسي في أي منصب.. وإنما مكاني بين جموع أهل الفن، أدعم أي جهد لصالح الفن وأهله دون أن يكون ذلك بشكل رسمي".

وتابع مختتما: «أشكركم جميعًا على مشاعركم الطيبة التي أخجلتني، وأعتذر أنني لم أستطع تلبية مطالبكم».

يأتي بيان الحجار في أعقاب تقدم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر باستقالته، إثر الأزمة التي شهدها مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش الذي كان قد عُقد بعد انتهاء أزمته مع النقابة.

ولاحقًا، أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية بيانا عبر فيه عن رفضه استقالة هاني شاكر.