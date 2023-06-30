 كوريا الجنوبية.. ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% في مايو مع زيادة الإنفاق الخاص - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية.. ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% في مايو مع زيادة الإنفاق الخاص

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 10:33 ص

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 3ر1% في شهر مايو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مع ارتفاع مبيعات التجزئة والاستثمار في المرافق.

ويمثل النمو الأخير تحولا حادا مقارنة بانخفاض نسبته 3ر1% على أساس شهري في أبريل الماضي، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الكورية.

وأظهرت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إنتاج صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء ارتفع بنسبة 2ر3% خلال هذه الفترة على خلفية الأداء القوي لقطاعي السيارات والرقائق، اللذين سجلا ارتفاعا بنسبتي 7ر8% 4ر4% على الترتيب.

ومع ذلك، انخفض إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 1ر0% خلال تلك الفترة، حيث غطت الخسائر في قطاعات التمويل والتأمين والإقامة والمطاعم على المكاسب المسجلة في قطاعي العلوم والتكنولوجيا.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 4ر0% على أساس شهري، حيث أنفق الناس المزيد على السلع المعمرة كالأجهزة المنزلية تأثرا بالطقس الأكثر دفئًا من المتوسط خلال مايو، وارتفعت مبيعات هذا القطاع بنسبة 5ر0%.

كما ارتفعت مبيعات السلع شبه المعمرة كالملابس وغير المعمرة، بما في ذلك المواد الغذائية، بنسبتي 6ر0% و2ر0% على الترتيب.

وفي الوقت نفسه ارتفعت الاستثمارات في المرافق بنسبة 5ر3%.

وجاء النمو بشكل أساسي بقيادة قطاعي الآلات والطائرات، اللذين سجلا نموا بنسبة 6ر2% و2ر6% على الترتيب خلال الفترة المذكورة.

وقال مسؤول من وكالة الإحصاء "مع ذلك، لا تزال هناك شكوك متعلقة بالجدول الزمني للتعافي في صناعة المعلومات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي للدول المتقدمة".


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