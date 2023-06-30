وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بمشاركة جنود منغوليين في مهام الأمم المتحدة

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بمشاركة جنود منغوليين وألمان في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الوزيرة اليوم الجمعة خلال تفقدها مهمتين تدريبيتين للجيش الألماني قرب العاصمة المنغولية أولان باتور: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ليس فقط الجنود في منغوليا، ولكن أيضا الرفاق في الجيش الألماني"، مضيفة أن بعثات السلام "تخدم السلام في العالم".

وذكرت بيربوك: "نحن نختبر حاليا مدى اعتمادنا على دعم الآخرين من أجل أمننا... لذلك تعتبر بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الجيش الألماني أيضا، مساهمة في الأمن الدولي ومساهمة في الأمن الأوروبي".

وتقوم ألمانيا بتدريب فرقة حفظ سلام منغولية بالقرب من العاصمة أولان باتور وتدعم البلاد في إنشاء وحدة مشاة جبلية. وقام جنود ألمان - بصفتهم فريق تدريب متنقل تابع للأمم المتحدة - بتدريب ما مجموعه 40 جنديا منغوليا هناك لعمليات الأمم المتحدة المقبلة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ويأتي ذلك على خلفية تزايد عدد القتلى بين الجنود خلال عمليات الأمم المتحدة الدولية.

وانصب تركيز التدريب على تسيير الدوريات في ظل أفخاخ متفجرة والتدريب الطبي. وبحسب بيانات الجيش الألماني، يشارك أكثر من 800 جندي من إجمالي 9600 جندي من الجيش المنغولي في مهمة للأمم المتحدة في جنوب السودان. ويتمركز جنود منغوليون أيضا في لبنان كمراقبين عسكريين تابعين للأمم المتحدة.