تحالف الحضارات يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

أعرب الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة عن "إدانته القاطعة" لحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء.

وقال السيد ميجيل موراتينوس- في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه- إن مثل هذا "الفعل الدنيء" يمثل عدم احترام للمسلمين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، وفقا لبيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الخميس.

وجدد الممثل السامي التأكيد على أهمية دعم حرية التعبير باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وشدد في الوقت نفسه على أن تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة وكذلك الرموز الدينية أمر مرفوض ويمكن أن يؤدي إلى التحريض على العنف.

وجدد كذلك التأكيد على أهمية الاحترام المتبادل في سبيل بناء وتعزيز مجتمعات عادلة وشاملة ومسالمة متجذرة في حقوق الإنسان وكرامة الجميع.

وفي هذا السياق، أشار الممثل السامي إلى خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية التي يقودها تحالف الحضارات، والتي توفر إطارا شاملا ومجموعة من التوصيات- بما في ذلك تعزيز التعددية الدينية وتعزيز الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.