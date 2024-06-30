طالبان ترحب بإمكانية عودة دبلوماسيين ألمان إلى كابول

رحب نائب المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية حمد الله فيترات اليوم الأحد، بفكرة عودة الدبلوماسيين الألمان إلى كابول.

وقال فيترات لوكالة أنباء "ار تي ايه" التي تديرها الدولة: "إذا كانت الحكومة الألمانية ترغب في إرسال دبلوماسييها إلى كابول، فنحن على استعداد لتسهيل التعاون اللازم لعودتهم".

وسلط الضوء على الفوائد مثل التمثيل السياسي النشط بين البلدين وتحسين التفاهم المتبادل.

ويأتي هذا في أعقاب بيان صدر مؤخرا عن مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، والذي دعا فيه إلى تحول في السياسة تجاه حركة طالبان باعتبارها الحزب الحاكم في أفغانستان.

ومع ذلك، فقد التزمت برلين الحذر بشأن إعادة التعامل مع طالبان بسبب المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات.

ومن منذ سيطرتها على السلطة، في أغسطس 2021، منعت حكومة طالبان النساء والفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، ومن الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وطردت الآف النساء من وظائف حكومية.