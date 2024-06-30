 وزير خارجية اليمن: جماعة الحوثي تستغل حرب غزة لمنح نفسها دعاية نصرة القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية اليمن: جماعة الحوثي تستغل حرب غزة لمنح نفسها دعاية نصرة القضية الفلسطينية


نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 12:30 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 12:30 ص

قال وزير الخارجية وشئون المغربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، إن جماعة الحوثي تستغل حرب غزة في منح نفسها دعاية نصرة القضية الفلسطينية، علما بأن الشعب اليمني بكامله مع فلسطين وهي تعتبر القضية المركزية والأولى، ولكن لا يوجد ربط بين الأزمة اليمنية وبين الوضع في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت: «الأزمة في اليمن لها أسبابها المتعددة، والأطراف الدولية أو الإقليمية لا تقرأ الأزمة ولا تعطيها تقييمها الصحيح، الأزمة اليمنية ليس لها بعد وطني، لكنها مرتبطة بأبعاد إقليمية».

وأشار إلى أن جماعة الحوثي لا تبحث عن شراكة سياسية أو وطنية أو في السلطة أو الثروة.

وتابع: «هذه الميليشيات تريد أن تحكم لنظرية الحق الإلهي، بأن الله اصطفاهم على الأرض لكي يحكموا البشر».


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