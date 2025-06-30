حريق كبير في أحراج بلدة القبيات في عكار شمالي لبنان

أفادت مراسلة روسيا اليوم مساء اليوم الأحد باندلاع حريق كبير في أحراج بلدة القبيات في قضاء عكار شمال لبنان.



وأوضحت أن الحريق الكبير التهم أحراج بلدة القبيات في قضاء عكار شمال لبنان.

وتكافح فرق الدفاع المدني في بلدات القبيات للسيطرة على الحريق.



وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة اللهب والدخان إثر الحريق في المنطقة.

وعلقت وزيرة البيئة تمارا الزين على الحرائق التي اندلعت في القبيات، وقالت في تصريح: "حرائق القبيات اليوم تضاف إلى سجل التسيب وانعدام المسؤولية عند من لا يتورعون عن إشعال حريق من أجل الحطب وحفنة من الدولارات، وللأسف كما في كل سنة، لا وصول إلى المرتكبين!".

ولفتت إلى أن "فرق التدخل والدفاع المدني والجيش اللبناني لم يستطعوا حتى الساعة إطفاء الحريق، وسرعة الرياح تصعّب المهمة على الجميع".

وأكدت الوزيرة أنه "من دون ملاحقة ومحاسبة، سيتكرر هذا المشهد المأسوي، وهذه السنة سنكون أمام مخاطر متزايدة بسبب الشح والجفاف".

وختمت: "هذا يأخذنا إلى ضرورة الإستعانة بالمزيد من حراس الأحراج والتنسيق الفعّال مع البلديات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".