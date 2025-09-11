الصحة العالمية تتحدى أوامر الاحتلال وتؤكد عزمها البقاء في مدينة غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية أنّها مستمرة في عملها داخل مدينة غزّة، رافضة أوامر الإخلاء التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي لسكان المدينة بالانتقال إلى جنوب القطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أنّها وشركاءها ما زالوا في غزّة، معربةً عن استيائها من أوامر الاحتلال التي وصفتها بأنّها «لا تراعي الواقع الإنساني».

وأضافت أنّ ما يسمى «المنطقة الإنسانية» التي حددتها إسرائيل في جنوب القطاع لا تملك القدرة ولا البنية التحتية لتأمين الخدمات الأساسية للسكان الموجودين والوافدين الجدد، ما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وفي السياق نفسه، علّق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قائلاً إنه «مصدوم» من أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير، والذي يطالب بنقل مليون شخص من مدينة غزة إلى ما يسمى «المنطقة الإنسانية» في الجنوب.

ودعا جيبريسوس المجتمع الدولي إلى التحرّك، مضيفاً: «هذه الكارثة من صنع الإنسان، والمسئولية تقع على عاتقنا جميعاً لإيقافها».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر إخلاء فورية لجميع سكان مدينة غزة، وذلك رغم التحذيرات من كارثة إنسانية أكبر في المنطقة التي تشهد تفشياً رسمياً للمجاعة، بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: «سنعمل بقوة كبيرة في منطقة مدينة غزة»، ودعا السكان إلى التوجه إلى «منطقة المواصي» عبر محور الرشيد.