وزير خارجية إيران: اتفقنا مع تونس على ضرورة اتخاذ قرار جماعي بين دول المنطقة للتصدي لجرائم إسرائيل

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية.

جاء ذلك على لسان عراقجي، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الأربعاء، بمقر سفارة إيران بالعاصمة تونس، على هامش زيارة عمل ليوم واحد.

وقال عراقجي، خلال المؤتمر، إن بين البلدين "علاقات قديمة ومتجذرة ووثيقة وتجمعنا رؤى متقاربة بشأن القضايا الإقليمية".

وتابع: "هناك إرادة سياسية لدى قيادتي البلدين لتطوير وتعميق العلاقات البينية، وزيارتي هذه إلى تونس تأتي في هذا الإطار".

وأضاف عراقجي: "اليوم أجريت لقاء جيدا ومطولا مع الرئيس التونسي، وكان لقاء بناء ومفيدا، كما أجرينا مباحثات جيدة مع وزير الخارجية، واتخذنا جملة من القرارات ترمي إلى تطوير العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن إيران وتونس اتخذا قرارات لتطوير العلاقات بينهما "في مجال التجارة والسياحة والتعاون الطبي والعلمي، كما اتفقنا على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب"، دون تحديد موعد.

وأردف عراقجي قائلا: "أجرينا اليوم أيضا مع تونس مشاورات بشأن الأوضاع الإقليمية، وخاصة اعتداءات الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، وكذلك في لبنان وسوريا واليمن وإيران، ومؤخرا ضد قطر".

وواصل: "وكنا متفقين (مع الجانب التونسي) بشأن أن التهديد الإسرائيلي يعتبر أكبر تهديد للأمن والسلم الإقليميين".

وأضاف عراقجي: "اتفقنا أيضا على ضرورة اتخاذ قرار جماعي بين دول المنطقة للتصدي لهذه الجرائم".

من جانبها، أفادت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيّد، "استقبل ظهر هذا الأربعاء، بقصر قرطاج، عباس عراقجي".

وقالت إن سعيد، "استهل هذا اللقاء بالتطرّق إلى الوضع الإقليمي وما تتعرّض إليه المنطقة من استهداف ممنهج لأمنها واستقرارها وخاصّة ما يجري في فلسطين المحتلة، مؤكّدا مجدّدا، في هذا السياق، موقف تونس الثابت من حقّ الشعب الفلسطيني في استرداد كلّ فلسطين وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

وشدّد على أنّ "حرب الإبادة المتواصلة والجرائم التي تُرتكب كلّ يوم تحت أنظار العالم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة في التحرير ومواصلة النضال لنيل حريته واسترجاع كافّة حقوقه المشروعة".

من جهة أخرى، ذكّر سعيد، بـ"العلاقات التاريخية العريقة بين تونس وإيران وبالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأهمية مزيد توثيق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية منها والسياحية والعلمية والثقافية والاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين بما يعزّز التضامن ويحقّق المصلحة المشتركة للبلدين".

كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره التونسي ​​​​​​​محمد علي النفطي، في لقاء منفصل خلال الزيارة.

واستعرض الجانبان "العلاقات الثنائية المتنامية ومبادرات الطرفين لتوسيعا والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية- التكنولوجية والطبية والثقافية"، وفق وكالة مهر الإيرانية.